Vers une nouvelle ère pour les assurances d’animaux de compagnie [Tribune]

À l’ère du Covid-19, les animaux de compagnies sont devenus incontournables pour nous aider à surmonter la crise sanitaire prolongée. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles les assurances pour animaux de compagnie sont considérées comme le prochain segment de croissance pour les compagnies d'assurance personnelle, car le marché mondial devrait dépasser les 10 milliards de dollars d'ici 2025 et connaître une croissance annuelle de 6,7 %.

Le marché évoluant à un rythme effréné, il existe certaines tendances et certains thèmes fondamentaux que les assureurs doivent garder à l'esprit lorsqu'ils cherchent à suivre l'évolution du marché et les changements d'habitudes des consommateurs.

Dynamique et disposition des clients

Les clients milléniaux possèdent plus d'animaux de compagnie et dépensent plus pour leurs animaux que toute les anciennes générations, en leurs fournissant des aliments biologiques, achetant des médicaments, en louant des services, en organisant des fêtes pour animaux et même en les emmenant en vacances.

Ils sont également les premiers à adopter de nouvelles technologies. Comme ils ont grandi dans un monde numérique, ils attendent des compagnies d'assurance un service plus rapide et plus efficace que jamais.

Le marché des technologies pour animaux de compagnie

Les technologies axées sur les animaux de compagnie (Pet Tech) répondent aux préoccupations croissantes en matière de santé et de sécurité des animaux de compagnie. Le marché des technologies pour animaux de compagnie comprend, entre autres, les moniteurs d'activité, les traqueurs GPS, les capteurs RFID ainsi que les accéléromètres.

Les possibilités offertes par les technologies pour animaux de compagnie sont vastes. Ces types de dispositifs contribuent à soutenir une approche fondée sur la donnée dans les processus de souscription aux assurances et de règlement des sinistres.

L'innovation dans les assurances : sept thèmes clés pour la prochaine génération d'assureur pour animaux de compagnie

Les entreprises numériques mettent l'accent sur l'amélioration de l'expérience client. Dans le domaine de l'assurance pour animaux de compagnie, elles se concentrent principalement sur trois domaines : la distribution directe aux clients, les processus numériques de réclamation et la recherche de nouvelles solutions.

Toutefois, l'augmentation du nombre de propriétaires d'animaux et l'utilisation croissante d'articles technologiques pour animaux de compagnie seront les principaux facteurs de décision à l'avenir, et conduiront à sept thèmes clés que les assureurs devront garder à l'esprit :

Modifier la nature et les modalités d'assurance des animaux de compagnie

Certains consommateurs pourraient considérer les assurances pour animaux de compagnie comme coûteuse et inutile. Les assureurs doivent donc créer des offres de produits convaincantes et innovantes, assorties d'une expérience omnicanal personnalisée. Par exemple, les frais supplémentaires ou les remises devraient être calculés en fonction du mode de vie de l'animal, et mesuré par des capteurs portables ou d'autres dispositifs de surveillance. Avec de tels modèles, les assureurs peuvent proposer des prix plus adaptés.

Regarder au-delà de l'assurance traditionnelle

Une approche numérique de l'innovation en matière de produits peut conduire à de nouveaux modèles commerciaux, tel que l'assurance Peer-to-Peer (P2P). L'assurance P2P exploite le pouvoir des réseaux sociaux pour ré imaginer le concept d'assurance. Les réseaux sociaux permettent à des personnes partageant les mêmes idées de se retrouver plus facilement et de partager les frais de l’assurance pour animaux de compagnie.

Changer la façon dont les produits arrivent sur le marché

Il est inévitable que les propriétaires d'animaux de compagnie se tournent vers le modèle D2C (direct au consommateur). Le succès récent de sites de comparaison de soins pour animaux de compagnie comme Chewy ou PetSmart est un indicateur précoce de cette tendance émergente. Les assureurs devraient chercher à collaborer avec les autres membres de l'écosystème des soins pour animaux de compagnie : détaillants, vétérinaires, employeurs, refuges pour animaux, éleveurs, etc... En s'associant avec eux, les assureurs peuvent ainsi mieux établir la valeur réelle de l'assurance pour animaux de compagnie et obtenir plus de revenus et de pénétration du marché que s'ils agissaient seuls.

Transition de la satisfaction client au plaisir du client

Avec l'augmentation du nombre de clients milléniaux, les assureurs pour animaux de compagnie sont poussés à se différencier par une expérience client améliorée. Les assureurs doivent simplifier et numériser les passages des clients sur les canaux numériques, et offrir aux clients une sélection de services à valeur ajoutée allant au-delà de la simple assurance. Cela implique d'identifier les principales parties prenantes et de comprendre ce qui est important pour elles lorsqu'elles achètent leur assurance pour animaux de compagnie afin de personnaliser leurs offres d'assurance.

Se débarrasser des habitudes

Les assureurs doivent ré-imaginer et moderniser leurs processus de base afin de promouvoir la flexibilité, l'agilité, l'innovation et la rapidité de mise sur le marché. Le "cœur" de cet effort devrait s'articuler autour de capacités commerciales telles que la configuration flexible des produits et la génération automatisée de devis, car cela garantira un alignement sur les résultats commerciaux.

Exploiter le pouvoir des données

Les compagnies d'assurance pour animaux de compagnie peuvent accélérer leur transformation numérique grâce à l'intelligence artificielle (IA). Par exemple, l'automatisation des processus intelligents (IPA) permettra l'émission directe de polices d'assurance à faible valeur/risque et le traitement direct des sinistres de faible valeur.

De l'indemnisation à la prévention des sinistres

Enfin, les services de prévention des sinistres constituent un autre facteur de différenciation potentiellement important pour les assureurs pour animaux de compagnie. Les deux principales préoccupations des propriétaires d'animaux de compagnie sont la santé et la sécurité de leurs animaux. L'un des moyens pour les assureurs d'animaux de compagnie de communiquer en permanence avec leurs clients et de mieux promouvoir la sécurité est l'alerte par dispositif ou capteur. Les assureurs d'animaux de compagnie obtiendront ainsi des informations importantes. Ils peuvent surveiller en permanence ces flux de données et transmettre des recommandations contextuelles au propriétaire de l'animal pour l'aider à améliorer la santé de son animal.

Les leaders du marché de demain

Le marché de l'assurance des animaux de compagnie est riche en opportunités inexploitées, comme en témoignent l'évolution de la clientèle, l'avènement de la technologie des animaux de compagnie et l'entrée d'acteurs du secteur de l'assurance. Les compagnies d'assurance qui profitent de ces évolutions pour innover avec de nouveaux produits seront les leaders du marché de demain. Il est essentiel de concevoir un modèle rentable et numérique, car les assureurs ré imaginent ainsi l'avenir de l'assurance des animaux de compagnie.