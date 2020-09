Journées du Courtage 2020 : le temps de la reprise

Une reprise tantôt en « V » ou en « U » pour les plus optimistes, tantôt en « W », en « L » ou en « I » pour les plus défaitistes. Nul ne sait, pas même les prévisionnistes les plus avertis, ce que sera l’abécé­daire exact de la sortie de cette crise sanitaire. Il n’empêche, un fait économique semble bel et bien acté : la France sera confrontée cette année à la pire récession – probablement à deux chiffres – parmi ses voisins européens… et depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Au même moment, le virus s’invite dans une rentrée où l’on espérait ne pas devoir cohabiter avec cet hôte encombrant.

Un « vivre avec » qui ne doit pas rimer avec « s’arrêter de vivre ». La crise sanitaire n’a pas altéré le besoin de contacts et de rendez-vous professionnels. Au contraire, elle l’a renforcé. Temps fort de chaque rentrée depuis presque vingt ans, les Journées du courtage organisé par Infopro Digital (1) se tiendront cette année avec ce même désir. Et la même nécessité de redémarrer l’activité. Car cette crise a sans doute confirmé les priorités des intermédiaires – relation client, devoir de conseil, rédaction des contrats et qualité de la souscription – et elle a légitimé du même coup les grands débats qui agitent toute une profession (réglementation, autorégulation, modes de rémunération…).

La mobilisation des quelque 25 000 courtiers constituera donc l’un des maillons essentiels de la relance de tout un secteur jusqu’à la fin de l’année, mais aussi et surtout pour début 2021. « Dans toute crise apparaissent des leaders qui savent ce qu’ils ont à faire », affirmait Xavier Emmanuelli, médecin et fondateur du Samu social. Le courtage français n’en manque assurément pas.

1. Groupe auquel appartient L’Argus de l’assurance