Journées du courtage : les nouveautés 2020

La date se rapproche à grands pas : les 15 et 16 septembre prochains se tiendront les traditionnelles Journées du courtage. L’événement organisé à Paris, Porte Maillot, par le groupe Infopro Digital, s’avère très attendu par la profession dans un contexte de reprise de l’activité. En sachant qu’il est aussi l’occasion de faire le point sur l’actualité du secteur via un large programme de conférences avec l’intervention de plusieurs personnalités dont le tout nouveau vice-président de l’ACPR, Jean-Paul Faugère.

Visibilité des exposants



Alors que les organisateurs sont mobilisés depuis plusieurs semaines pour assurer la tenue de la manifestation dans des conditions de sécurité optimales, cette 19ème édition est marquée par plusieurs nouveautés. Les participants – l’entrée est gratuite sur inscription - auront ainsi accès au Village Crédit où seront réunis tous les acteurs de ce secteur afin de présenter leurs offres. « Cela permet aux courtiers ayant les deux casquettes d’optimiser leur visite », souligne Annelies Helmer, directrice du pôle assurance d’Infopro Digital. Et cela avant d’ajouter : « Le plan du salon a évolué afin d’optimiser les flux des visiteurs et de donner encore plus de visibilité à nos partenaires exposants.»,

Favoriser les rendez-vous d'affaires



Autre évolution importante : les On / Off Meetings by JDC. Ce nouveau service totalement digitalisé a pour objectif de rendre ces JDC encore plus efficientes pour les professionnels, notamment en termes de rendez-vous. Grâce à cette nouvelle plateforme digitale, courtiers et assureurs pourront, quelques jours avant le salon, procéder à des demandes de rendez-vous ciblés. Avec la possibilité dans le cas où les équipes ne pourraient pas toutes se déplacer de réaliser à distance, en vidéo, des rendez-vous pris en amont, en complément de ceux du salon

« Les On / Off Meetings resteront actifs deux jours après la tenue du salon et permettront de réaliser des RDV additionnels en full digital pour multiplier les opportunités de développement », souligne Jean-Baptiste Alline, directeur général délégué d’Infopro Digital . Et cela avant d’évoquer d’autres fonctionnalités : « Nos exposants disposeront également d’un espace de présentation « enrichi » sur la plateforme (photos, vidéos, documents à télécharger, contacts commerciaux…). » Ce nouveau service est en accès libre pour tous les courtiers pré-inscrits à l’événement.