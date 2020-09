Nomination : David Dubois (Institut des actuaires) rejoint la direction d’Utwin

En provenance de RGA et actuel président de l’Institut des actuaires, David Dubois rejoint le courtier grossiste Utwin (Groupe Prévoir) en qualité de directeur général adjoint. Dans ses attributions, il sera en charge du développement new business/partenariats et de l’international.

Cet actuaire de formation, titulaire d’un executive MBA de l’ESCP Business School, commence sa carrière en 1991 comme responsable marchés puis études chez Scor Vie. En 1999, il intègre Sorema (alors filiale de réassurance de Groupama) en tant que directeur adjoint à la direction assurance de personnes. Passé par PWC où il exerce comme sénior manager en actuariat conseil retraite et rémunérations, il rejoint Munich Re France pour y diriger les assurances de personnes. En 2010, il est nommé au poste de directeur du développement de RGA France avant d’être promu sept ans plus tard en tant que directeur France et BeLux. Par ailleurs, David Dubois préside l’Institut des actuaires depuis juillet 2016.