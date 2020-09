Nomination : Pierre Gambarini élargit ses fonctions chez lesfurets

Pierre Gambarini est nommé en qualité de directeur des opérations du comparateur d’assurances lesfurets (groupe BGL), poste qu’il occupait jusqu’alors par intérim. Il conserve par ailleurs ses fonctions de directeur administratif et financier. Dans ses nouvelles attributions, il prend en charge la stratégie commerciale ainsi que le pilotage opérationnel du comparateur.

Ce diplômé de la QUT (Queensland University of Technology) et de l’École de Management de Grenoble entame sa carrière en 2007, comme auditeur et conseil financier chez Ernst & Young. En 2015, il rejoint le comité exécutif de Natexo, société spécialiste de l'acquisition par e-mailing, en tant que directeur administratif et financier groupe. Depuis 2018, Pierre Gambarini officie chez lesfurets où il est actuellement directeur administratif et financier et membre du comité exécutif.