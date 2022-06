Assurance vie : L’ACPR souhaite renforcer le devoir de conseil

À l’occasion de la présentation de son rapport annuel, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est revenue sur les temps forts de son année 2021. Plusieurs points de vigilance restent au centre de ses préoccupations, notamment celui lié à l'information de la clientèle des assureurs.

Le regain économique est bel est bien là : « L’année passée a été marquée par une reprise rigoureuse des activités, grâce à la robustesse dont a fait preuve le secteur financier. Des avancées réglementaires significatives devraient arriver en matière bancaire et assurantielle en 2022 », a posé d’emblée François Villeroy de Galhau, président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et gouverneur de la Banque de France, lors de la présentation de son rapport annuel d’activité.

[...]