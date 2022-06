Contrats en déshérence : l’ACPR sanctionne à nouveau

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sanctionne une filiale du groupe BPCE pour non-respect de la réglementation relative aux contrats de déshérence. En deux mois, il s’agit de la troisième amende prononcée sur ce motif.

Et de trois : après les amendes prononcées à l’encontre de Mutex SA (8 millions d’euros) et la MGEN (5 millions d’euros), l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) sanctionne à nouveau en matière de contrats en déshérence.

[...]