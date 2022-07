Démarchage téléphonique : la DGCCRF a alourdi ses sanctions en 2021

Virginie Beaumeunier, directrice générale DGCCRF et Olivia Grégoire, Ministre déléguée auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, chargée des Petites et moyennes entreprises, du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme, lors de la présentation du rapport.