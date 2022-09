Exclusion de garantie : l'emprunteur n'est pas tenu de prouver une perte de chance

Faits : Une banque consent deux prêts immobiliers à une emprunteuse. Afin de garantir le remboursement de ces prêts en cas de décès, de perte totale et irréversible d'autonomie et d'incapacité de travail, cette dernière adhère à une assurance de groupe et déclare dans le questionnaire son suivi de traitement médical depuis 15 [...]