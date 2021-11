Associations professionnelles : conditions d'agrément et modalités de fonctionnement

LA RÉDACTION |

Courtiers

L’ACPR (ici, le siège à Paris) doit accorder son agrément aux associations au regard de critères de représentativité. © acpr

La réforme du courtage, applicable au 1er avril 2022, prévoit la création d’associations professionnelles. On en connaît un peu plus sur leur agrément et leurs missions, bien que le décret précisant ce nouveau dispositif d’autorégulation n’était pas encore paru à l’heure où nous mettions sous presse. Analyse de Luc Bigel, avocat aux barreaux de Paris et du Québec et Hamza Akli, avocat au [...]