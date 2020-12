Assurance et Covid-19 : les enjeux pour la clôture 2020... et au-delà

Les assureurs seront tous tenus d’intégrer les conséquences de la crise sanitaire au plus juste dans leurs résultats et prévisions financières.

Dans un contexte de pandémie, l’exercice de clôture des comptes annuels et de projection pour 2021 va s’avérer plus complexe que les années précédentes. Analyse d'Anne-Marie Jolys-Bris, directrice exécutive pôle assurance au sein du cabinet d'audit et de conseil BM&A.