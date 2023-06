Commissionnement : les principaux enseignements de la dernière recommandation du CCSF

Sollicité par Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances, le CCSF a émis une recommandation dans laquelle il prend position en faveur du maintien du commissionnement des intermédiaires en assurance vie et propose quatre axes pour renforcer la confiance des investisseurs particuliers. Analyse de Julie Brûlé et Sophie Creusvaux, du cabinet Gide Loyrette Nouel.