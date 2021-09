Courtage : l'obligation de transparence de l'agent général

Par une décision rendue le 1er avril 2021 (n° 19-15.687, non publiée au bulletin), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation revient sur les obligations qui incombent à l’agent général d’assurance, et notamment sur la notion de transparence. Une analyse de Jérôme Speroni, juriste conformité assurance et mandat au sein d'Agéa.