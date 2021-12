Courtage : les management packages dans les opérations de LBO et de private equity

Les trois arrêts du Conseil d’état du 13 juillet 2021 ont renforcé l’insécurité juridique et fiscale des management packages, ces outils d’intéressement du capital des cadres dirigeants. Des dispositifs répandus dans le courtage... Analyse de Marc Petitier et Estelle Philippi, respectivement associés en corporate M&A et fiscalité au sein du cabinet White & Case.