L'analyse de la semaine : cumul d'une pension d'invalidité et de revenus d'activité

Annoncée par les pouvoirs publics comme une évolution favorable pour les assurés, la mise en œuvre du décret du 23 février 2022 peut pourtant, dans certaines situations, remettre en cause le bénéfice même de la pension versée par la Sécurité sociale et, par ricochet, celui de la rente complémentaire d'invalidité. Analyse de Amélie Wazir-Leparquier et Matthieu Delpha, du cabinet Rigaud Avocats.