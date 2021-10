L'analyse de la semaine : l'intégration de la durabilité dans les règles prudentielles et de commercialisation

LA RÉDACTION |

À partir du 1er janvier 2023, la protection des ressources aquatiques fera partie des critères d’investissement des assureurs. © piola666 PA / Getty Images

Après la publication des nouvelles réglementations (SFDR, Taxonomie) pour une économie durable, une deuxième étape se dessine avec l’intégration de la durabilité dans le cadre prudentiel et dans les règles de commercialisation des assureurs. Analyse d'Anne-Marie Jolys Bris et Éric Jeanne, respectivement directrice exécutive et senior advisor au pôle assurance du cabinet d'audit et de [...]