L'analyse de la semaine : le prochain renforcement des pouvoirs de l'Eiopa

Les institutions européennes, dont le Parlement européen (ici à Bruxelles), dressent le bilan du fonctionnement des autorités de surveillance comme l’Eiopa. © FrankyDeMeyer PA / Getty Images / iStockphoto

Depuis 2014, les institutions européennes travaillent au renforcement des pouvoirs des autorités européennes de surveillance, et de l’Eiopa notamment. Sept ans plus tard, un cadre européen spécifique au redressement et à la résolution des assureurs et réassureurs devrait bientôt voir le jour. Analyse d'Émilien Bernard-Alzias, Quentin Charluteau et Hana Moutachaker, avocats à la cour chez [...]