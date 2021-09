La perte de chance au secours d'un lien de causalité hypothétique

Par un arrêt rendu en date du 6 mai 2021 (n° 428154), le Conseil d’État s’est prononcé sur l’appréciation de la perte de chance dans le cas d’un dommage corporel constaté lors d’un accouchement dit « à risque ». Analyse de Benjamin Potier et Safine Hadri, associés an droit de la responsabilité et des assurances au sein du cabinet DS Avocats.