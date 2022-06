Sanctions contre la Russie : les premières conséquences sur les contrats d'assurance

LA RÉDACTION |

Le marché russe est le deuxième après la France pour Leroy Merlin. Avec ses 112 magasins répartis sur le territoire, l’enseigne française n’a pas prévu de partir de Russie. © Novoderezhkin Anton / Tass / ABC / Andia.fr

Face aux sanctions financières prononcées contre la Russie, les assureurs s’interrogent sur le maintien de leurs activités dans ce pays. Si le principe de l’exécution des contrats d’assurance prime, plusieurs règlements de l’UE interdisent l’assurance et la réassurance de certaines activités sur place. Analyse de Barthélémy Cousin et Thibaut Gribelin, respectivement avocats associé et [...]