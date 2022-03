Assurance de groupe : point de départ de la prescription lors du défaut de garantie

Faits : Des époux souscrivent un prêt immobilier auprès d’une banque et adhérent au contrat d'assurance de groupe proposé, sans souscrire la garantie perte d'emploi. L’un des époux étant licencié et à la suite d'impayés, la banque prononce la déchéance du terme. Soutenant que la banque avait manqué à ses devoirs d'information et [...]