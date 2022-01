Cautionnement : Nouvelle mise au point sur la disproportion et le devoir de mise en garde

Faits : Une banque consent à une société civile immobilière un prêt garanti par la société C (caution professionnelle), puis par Monsieur A et Mme C (les cautions). À la suite d'échéances impayées, la banque prononce la déchéance du terme du contrat. Après avoir réglé le solde du prêt à la banque, la caution professionnelle [...]