Covid-19 et pertes d'exploitation : un débat sans frontières

LA RÉDACTION |

Le juriscope l'analyse

Partout en Europe, l’assurance est confrontée à la problématique de la couverture des pertes d’exploitation en cas de pandémie… © Laetitia DUARTE

L’épidémie de coronavirus a suscité en France un vif débat sur la prise en charge ou non des pertes d’exploitation des professionnels obligés de cesser leur activité. En Italie et au Royaume-Uni également, le Covid-19 a posé la même question des garanties sur des contrats souscrits. Analyse de Quentin Charluteau, Leonardo Giani, Alexandre Regniault et Felix Zimmermann, du cabinet Simmons [...]