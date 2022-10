Décret du 17 mars 2022 : quels apports sur le fonctionnement des mutuelles et institutions de prévoyance?

Désormais, il est possible d’assister aux assemblées générales des mutuelles et des unions du livre II en visioconférence.

Le décret du 17 mars 2022 relatif au fonctionnement des mutuelles et des unions et aux institutions de prévoyance modifie les textes régissant la gouvernance des organismes assureurs à but non lucratif. Le point sur les changements notables, par Dimitri Coudreau, avocat fondateur de Focal Avocat.