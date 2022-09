Covéa casse les voitures pour mieux les réparer

Les modèles choisis pour les tests sont récents et promis à une grande diffusion au cours des mois suivants. Un comité composé d’experts de Cesvi France et d’actuaires spécialistes de la tarification des contrats chez Maaf, MMA et GMF, se réunit une ou deux fois par an, pour décider des modèles qui auront la plus forte probabilité de se vendre, et pour lesquels la réparabilité est encore mal connue. © Laetitia Duarte, L'Argus de l'assurance