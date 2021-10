Les CGP plébiscitent la finance verte

Les CGP prennent conscience des préoccupations croissantes des Français de ne plus financer, à travers leur épargne, des activités polluantes.

Compte tenu de l’urgence climatique, les CGP s’intéressent de près à l’assurance verte. Face à une offre aussi variée que complexe, ils réclament plus de transparence de la part des fournisseurs et plus de formations sur le sujet.