Finance durable : l’intégration de la durabilité dans les règles prudentielles et de commercialisation des assureurs

Après la publication des nouvelles réglementations (SFDR, Taxonomie) pour une économie durable, une 2ème étape se dessine avec l’intégration de la durabilité dans le cadre prudentiel et dans les règles de commercialisation.Une analyse de Anne-Marie Jolys Bris, directrice exécutive et Eric Jeanne, senior advisor, pôle assurance au sein du cabinet d'audit et de conseil BM&A.