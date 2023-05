Inquiétude des régulateurs européens des données sur la réglementation LCB-FT

Le 28 mars 2023, le Comité européen de la protection des données (CEPD) — réunissant la Commission nationale informatique et libertés (Cnil) et ses homologues — a écrit au Parlement européen, à la Commission européenne et au Conseil de l’Union européenne une lettre publique concernant la proposition de règlement relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). Les régulateurs des données personnelles ont exprimé leurs inquiétudes sur la possibilité, pour des organismes privés, de partager des données à très grande échelle sur leurs clients.

