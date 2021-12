La sécurité routière en ville interpelle

La vitesse des véhicules en ville et à leurs abords augmente. L’utilisation du téléphone en circulation aussi. Attention aux dérapages !

La vitesse est en rapport direct avec la fréquence et la gravité des accidents (modèles de Nilsson et d’Elvik). C’est pourquoi il est important de suivre les vitesses pratiquées pour comprendre l’évolution du nombre d’accidents et leurs [...]