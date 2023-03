[Livre abonné] Code des assurances commenté 2023

Au plus près de la pratique professionnelle des acteurs de l’assurance et de leurs partenaires depuis plus de 45 ans, le Code commenté des assurances des Éditions de L’Argus comprend :

- le texte officiel et intégral à jour au 1er septembre 2022, commenté article par article par une équipe pluridisciplinaire d’auteurs reconnus, et enrichi de l’analyse de la jurisprudence la plus pertinente et contextualisée. Chaque article dispose d’un intitulé permettant d’en cibler directement le contenu ;

- des annexes thématiques commentées complétant les textes officiels qui guident le lecteur dans ses recherches.