L'analyse de la semaine : l'enjeu de gestion de la preuve numérique

LA RÉDACTION |

Les professionnels de l’assurance doivent mettre en œuvre les moyens techniques nécessaires et suffisants pour garantir la protection des données de leurs clients. © Anna Berkut PA / Getty Images / iStockphoto

Les assureurs récoltent de nombreuses données, personnelles et sensibles. Le respect de la réglementation sur le traitement de cette data n’est pas toujours suffisant pour prouver leur bonne foi dans leur exploitation. Charge à eux de constituer un dossier de preuve numérique... Analyse de Davis Manset, directeur de la recherche et innovation de Be-Ys Research France, et Laurent Grouas, [...]