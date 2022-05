LCB-FT : la data au cœur du processus de conformité

LA RÉDACTION |

antiblanchiment Actualités

Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux, les projets de mise en conformité doivent garantir une meilleure qualité des données traitées. © JAY YUNO PHOTOGRAPHY PA / Getty Images

À l’heure où l’ACPR renforce ses contrôles de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT), l’assurance doit, comme les organismes financiers, repenser et veiller à la gouvernance des données clients récoltées. Une analyse de Christophe Dellay et Eliott Mourier, respectivement consultant senior en data gouvernance et compliance et manager data compliance et RGPD au [...]