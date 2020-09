Les courtiers grossistes au cœur du dispositif POG (Analyse)

Le courtier grossiste peut être qualifié de coconcepteur au sens de DDA et se voir imposer la mise en place d’un dispositif de surveillance et de gouvernance produit, dit POG.

Acteur clé de la conception et distribution de produit d’assurance, le courtier grossiste doit maintenir une vigilance constante sur son réseau de distribution, et adapter son activité en tenant compte des nouvelles exigences réglementaires. Une analyse de Quentin Logié, manager et Lucie Jacquesy, consultante chez EY, société d'avocats.