Maintien de la garantie décès après résiliation d'un contrat d’assurance

Faits : Un employeur souscrit à compter du 1er janvier 2003 un régime de prévoyance afin de couvrir ses salariés cadres supérieurs au titre des garanties décès et perte totale et irréversible d'autonomie. Les risques incapacité de travail et invalidité sont garantis [...]

Cet article est réservé aux abonnés L'Argus de l'assurance Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous