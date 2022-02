Lionel Corre quitte Bercy, après quatre ans de réformes pour transformer l’assurance

Il a été « Monsieur assurance » à Bercy pendant quatre ans. Lionel Corre a quitté la Direction générale du Trésor – et la fonction publique – ce mardi 1er février pour rejoindre le cabinet de conseil BCG. A la sous-direction assurances de la haute administration rattachée au ministère de l’Economie, « cette mandature a été tournée vers l’action ». La liste des réformes, consultations et groupes de travail menés depuis 2017 est, en effet, bien longue. A l’image des défis de transformation auxquels le secteur doit faire face. « Notre action s'est concentrée sur trois thématiques fortes : la transformation du modèle de l'assurance vie et le renouveau du rôle des assureurs dans l'économie ; la couverture des risques exceptionnels comme la pandémie, le cyber et le risque climatique ; et puis la protection du consommateur », résume-t-il à l’Argus.

