Solvabilité 2 : ce que va coûter la révision aux assureurs

Les assureurs craignent que la révision de la directive européenne n’alourdisse les exigences en capital. L’ACPR s’est livrée à une estimation de l’impact des propositions de l’EIOPA et de la Commission européenne.

L’évolution de la réglementation est un sujet inépuisable (et coûteux) pour l'assurance. Entrée en vigueur en France le 1er janvier 2016, la directive européenne Solvabilité 2, qui régit le cadre dans lequel opèrent compagnies, mutuelles, IP et assureurs mutualistes, est en cours de révision. Et les modifications à l’étude auront indéniablement un impact sur le secteur qui a mis en garde, dès le début des discussions, sur la nécessité de « ne pas alourdir les exigences en termes de fonds propres ».

