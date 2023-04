Solvabilité 2 : un arrêté revoit les seuils d’application

Un arrêté en date du 17 avril 2023, paru au journal officiel du 19 avril, vient fixer les seuils d'application de la directive du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009, sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice, dite Solvabilité II, pour prendre en compte l’inflation. Les montants révisés se basent sur les seuils définis par la Commission européenne, grâce aux données Eurostat.

