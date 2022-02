Traitement des réclamations : l'ACPR actualise ses recommandations

Les nouvelles recommandations de l’ACPR portant sur le traitement des réclamations qui seront publiées cet été vont créer de nouveaux enjeux pour les professionnels du monde de l’assurance. Analyse de Pierre Germain et Stéphanie Horesnyi-Perrel, respectivement responsable des solutions audit et compliance et auditrice-consultante senior chez Addactis.