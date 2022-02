Trésor : le remplaçant de Lionel Corre à la sous-direction assurances est nommé

C’est un poste particulièrement scruté par le monde de l’assurance, du courtage et ses représentants. La Direction générale du Trésor, l’administration centrale rattachée au ministère de l’Economie, a un nouveau sous-directeur assurances. Il remplace Lionel Corre qui avait mené tambour battant plusieurs réformes structurantes pour le secteur dont la loi Pacte et les mesures entourant l’épargne-retraite, la réforme du courtage et la modernisation du régime cat’ nat’, avant de rejoindre le cabinet de conseil Boston Consulting Group le 1er février dernier.

[...]