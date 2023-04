Questions/réponse : allocation covoiturage, enrayer le risque de non-recours

Une vingtaine de questions écrites n° 3932 et s., 4396 et s., 4167 et s., 4669 et s., 4765, etc. / Réponse du ministère des Transports publiée au JO le 31 janvier 2023

Réponse du ministère des Transports sur la question pendante du contrôle technique des deux roues. Pas d’entrée en vigueur sans textes d'application du décret du 9 août 2021. Une consultation est en cours.