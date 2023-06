Exclusions légales de garantie : distinction entre faute intentionnelle et faute dolosive

En assurance, sauf exception (V. not. C. assur. , art. L. 132-7), « l'assureur ne répond pas des pertes e t dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré » (C. assur. , art. L. 113-1 al. 2; C. mut. , art. L. 221-14; C. assur. L. 172-13). Ces deux exclusions légales de garantie permettent exceptionnellement à l'assureur de refuser sa garantie après un sinistre. Cette lourde sanction pour l'assuré devant assumer seul les conséquences de sa faute est cependant conditionnée. Par ailleurs, si, pendant longtemps, faute intentionnelle et faute dolosive étaient confondues (Civ. 1, 10 déc. 1991, n° 90-12218, Inédit; J. Kullmann RGAT 1992, p. 366), remettant en cause l'approche contractuelle dans laquelle s'était inscrite la faute dolosive (Civ. 1, 8 oct. 1975, n° 74-12205, Bull. civ . 1975, I, n° 26), les juges distinguent à nouveau ces deux exclusions légales de garantie.