DOSSIER : Micromobilité urbaine, une pratique en voie de protection !

On ne peut pas dire que les deux, trois ou quatre-roues soient des engins nouveaux dans nos rues, sur nos trottoirs. Piétons, voitures, motos s’arrangent depuis longtemps, avec plus ou moins de grincements, des vélos, draisiennes, trottinettes, rollers, skate-boards, (poussettes, même), qui viennent empiéter sur leurs espaces urbains respectifs! Mais depuis trois ans, cette entente «entendue » devient moins cordiale, voire nettement déconcertante. À l’instar des gyroroues, ces engins se déclinent aussi maintenant en version motorisée ou à assistance électrique (sauf les poussettes…), les rendant plus dangereux de par leur poids, mais aussi en raison de leur vitesse. Ils surgissent dans des espaces où on ne «roule» pas à la même vitesse qu’eux, pilotés par des conducteurs pas tous experts.

Comment concilier le tout ?

En termes de régulation de circulation, de prévention routière, d’assurance, la micromobilité urbaine est une pratique en voie de protection. L’urgence est toujours de mise et les projets frémissent. La tendance qui consiste à utiliser un EDPM (engin de déplacement personnel motorisé) comme mode de transport, voguant sur la vague écolo, ne tarit pas, en effet. Et elle laisse dans son sillage un nombre d’accidents de la route déplorables, qui obligent les acteurs du marché à réagir.

Ce sont les conducteurs d’engins qui sont les plus touchés (quatre sont décédés au premier trimestre 2023, 34 en 2022(1)), et pourtant 800000 d’entre eux rouleraient sans assurance en France (Bercy Infos, du 14 octobre 2022), risquant une amende de 3750 € pour délit de conduite sans assurance (code de la route, art. L.324-2), et au grand dam du Fonds de garantie des victimes.

Mais combien le savent? À 15 ans, assurer son hoverboard contre le vol, n’est-ce pas être déjà assuré? Comment amener à une couverture de la responsabilité civile circulation ? Comment garder assurés les EDPM qui vieillissent ? Entre véhicules terrestres à moteur circulant sur la voie publique, n’y aurait-il pas déjà une attraction d’assurances en termes de solutions ?