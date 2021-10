Ecofi est une filiale à 100% du Groupe Crédit Coopératif, membre du Groupe BPCE.

Chez Ecofi, nous pensons depuis longtemps que les entreprises ont un rôle à jouer auprès de toutes leurs parties prenantes. C’est le sens de notre démarche depuis 1972. La crise sanitaire et les catastrophes climatiques nous confortent dans ce choix.

Ce que nous attendons des entreprises dans lesquelles nous investissons, nous l’appliquons à nous-mêmes.

En choisissant de devenir une Entreprise à mission, Ecofi a renforcé et pérennisé ses engagements, et les soumet à la vérification d’un tiers indépendant. En inscrivant dans les statuts notre attachement à l’investissement socialement responsable (ISR) et à la finance solidaire, nous nous assurons et nous assurons à toutes nos parties prenantes que cet engagement, cohérent avec notre démarche actuelle, est durable.

Actifs pour le futur, avec une gestion qui prend les devants, qui en fait plus et qui influence demain.

Notre raison d'être

“Ensemble, nous bâtissons des solutions d’investissement alliant performance financière et respect de l’Homme et de la Planète.

Actifs pour le futur, nous prenons les devants pour façonner un avenir dont nous sommes tous responsables.”

Nos valeurs