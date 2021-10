Implanté en France depuis 1832, Generali France est aujourd’hui l’un des principaux assureurs de l’Hexagone. Nous nous appuyons sur l’expertise de nos 9 000 collaborateurs et de nos réseaux intermédiaires commerciaux, agents, courtiers, partenaires pour être le partenaire de nos clients tout au long de leur vie. Plus de 7,4 millions de personnes bénéficient de nos solutions d’assurances (santé, prévoyance, assistance, biens et responsabilité), d’épargne patrimoniale ou encore de gestion d’actifs. Implanté en France depuis 1832, Generali France est aujourd’hui l’un des principaux assureurs de l’Hexagone. Nous nous appuyons sur l’expertise de nos 9 000 collaborateurs et de nos réseaux intermédiaires commerciaux, agents, courtiers, partenaires pour être le partenaire de nos clients tout au long de leur vie. Plus de 7,4 millions de personnes bénéficient de nos solutions d’assurances (santé, prévoyance, assistance, biens et responsabilité), d’épargne patrimoniale ou encore de gestion d’actifs.

Engagés dès les années 2000 dans une démarche RSE globale amplifiée en 2017, nous accompagnons nos clients, particuliers, professionnels et entreprises, vers une économie plus responsable, durable et inclusive. Nos principaux leviers stratégiques sont ainsi actionnés pour :

Réduire les impacts environnementaux de nos activités,

Faire émerger une épargne « nouvelle génération » plus inclusive et durable, basée sur des supports orientés vers le Bien commun,

Accroitre la sensibilisation de toutes nos parties prenantes à la prévention des risques environnementaux et aux comportements responsables, accompagner en particulier la résilience de nos clients,

Intégrer les aspects relatifs à l’environnement, au changement climatique et la relance économique post-Covid dans nos stratégies d’investissement,

Déployer des engagements sociétaux porteurs de progrès à l’échelle individuelle et collective et engager la société civile sur la question du climat.

Nos engagements RSE se traduisent ainsi en solutions concrètes, en parfaite adéquation avec les enjeux sociétaux et environnementaux de notre monde post-Covid, plus que jamais soumis aux risques. Parmi les initiatives récentes :