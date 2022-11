Novélia, basée à Rennes depuis 1992 est une filiale du Crédit Mutuel Arkéa et est l’un des principaux Courtiers Grossiste en assurances en France.



Novélia propose des produits ainsi que des services performants et innovants par le biais de son réseau de plus de 5000 courtiers partenaires.

La société a développé une palette de produits et de services à destination des particuliers et des professionnels.