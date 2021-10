Adrien Couret, Jean-Philippe Dogneton, Sophie Elkrief : « Il n'est pas question de repeindre Aviva France aux couleurs de la Macif »

De g. à dr. : Jean-Philippe Dogneton, DG de Macif, DG délégué d’Aéma et président d’Aviva France ; Adrien Couret, directeur général d’Aéma Groupe ;Sophie Elkrief, DG d’Aésio Mutuelle et DG déléguée d’Aéma.

Le groupe Aéma, né du rapprochement entre Macif et Aésio Mutuelle, a finalisé l’acquisition d’Aviva France pour former le cinquième assureur du marché français. Ses trois dirigeants dévoilent leur vision d’Aviva France dans le nouvel ensemble. Un schéma dans lequel l’identité, la marque et les réseaux sont préservés. Propos recueillis par Aurélie Abadie, Sébastien Acedo et Laure Viel