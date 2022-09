Aéma Groupe donne naissance à Ofi Invest, poids lourd de la gestion d'actifs

Né en janvier 2021 du rapprochement entre Macif et Aésio Mutuelle, Aéma Groupe a acquis six mois plus tard Aviva France (rebaptisé depuis Abeille Assurances), devenant ainsi le cinquième assureur français avec 11 millions d’assurés, 16 Md€ de chiffre d’affaires et 18 000 collaborateurs.

[...]