Affinitaire : voyager au temps du coronavirus

Au même titre que la restauration et l’événementiel, le tourisme a été l’un des secteurs les plus touchés par la crise du coronavirus. Avec la pandémie, beaucoup de voyages ont été annulés et de nombreuses personnes se sont retrouvées bloquées à l’étranger, sans couverture. Par ailleurs, de plus en plus de pays exigent que les voyageurs aient désormais une assurance voyage couvrant les frais de soins et de rapatriement en cas de contamination au Covid-19. Dans cet environnement, les assureurs et les assisteurs ont dû adapter leurs garanties.