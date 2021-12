Affinités... ou pas

L’époque n’est pas si lointaine où tout enseignant qui se respecte ouvrait son compte bancaire à la Casden, souscrivait sa couverture santé et prévoyance à la MGEN, assurait sa voiture et son habitation à la Maif, et trouvait à se meubler ou à s’habiller dans le catalogue de la Camif. Dès son entrée à l’École normale, le futur instit’ était mis au parfum de ces [...]