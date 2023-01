Agrica : nouvelles présidences paritaires

Dans le cadre de l’alternance paritaire pour la nouvelle mandature 2023-2026 de l’association sommitale groupe Agrica et du GIE Agrica Gestion, Jérôme Volle (FNSEA) devient président du groupe Agrica et vice-président du GIE Agrica Gestion tandis que Bernard Pire (SNCEA /CFE-CGC) prend la vice-présidence du groupe Agrica et la présidence du GIE Agrica Gestion. Le groupe de protection sociale annonce également la nomination de Benoît Lucas (FNCA) à la présidence de la Sgaps Agrica Prévoyance et celle de Nicolas Assémat (UDSG) à la présidence de CCPMA Prévoyance.