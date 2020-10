Amundi, un expert des actifs réels au service des assureurs

Premier asset manager européen en termes d’actifs sous gestion 1 (1 592Md€) et leader de la pierre-papier en France, Amundi s’est lancé comme défi de donner toute leur place aux actifs réels dans l’assurance vie. Amundi est ainsi l’une des toutes premières sociétés de gestion à proposer un fonds éligible aux UC de l’assurance-vie : un des placements préférés des français» 2 . Explications avec Eric Wohleber, Responsable commercial des actifs réels et alternatifs d’AMUNDI AM.

Pourquoi cette idée d’intégrer les actifs réels en assurance-vie ?

Dans le contexte actuel de faible niveau des taux d’intérêt et de volatilité des actions, les actifs réels font partie des rares actifs qui permettent d’espérer des niveaux de rendement attendus pour les épargnants.

L’immobilier est une classe d’actifs qui rencontre un vif succès dans l’assurance-vie avec la « pierre papier » c’est-à-dire les fonds immobiliers retail (OPCI, SCPI ou sociétés civiles), qui représentent désormais en France un total de 90Mds€3.

Il existe pourtant d’autres classes d’actifs alternatifs, comme le private equity et les infrastructures. Celles-ci se développent à grande vitesse partout en Europe et pèsent près de 2000 Md€ selon le récent rapport Preqin/Amundi4. Or, il reste encore beaucoup à faire en France pour proposer ces actifs en tant qu’unités de compte de contrats d’assurance-vie et pouvoir accéder à ce type de gestion.

Vous êtes l’un des pionniers à proposer des fonds de Private Equity en tant qu’unité de compte de contrats d’assurance vie destinés à du retail. Un choix assumé ?

En France, le Private Equity est de loin la première classe d’actifs alternatifs auprès des clients institutionnels5. Côté retail, il a jusqu’ici été vendu essentiellement via des véhicules fiscaux détenus en compte-titres, ce qui occultait l’intérêt même du Private Equity en le réduisant à sa simple fiscalité. Or, les données de France Invest5 montrent que le Private Equity est la classe d’actifs la plus rentable sur le long terme ! Dès que la législation l’a autorisé en 2018, nous avons donc souhaité offrir une offre Private Equity en unité de compte avec le FCPR Mégatendances : même s’il présente des risques (tels que de perte en capital, de liquidité, actions ou de crédit) que l’investisseur doit bien appréhender, il a pour objectif de répondre à un besoin de diversification, de recherche de rendement et reste compatible avec l’horizon de l’assurance vie, dont la durée moyenne de détention est de 12 ans (source FFA).

L’illiquidité, quelle que soit la classe d’actifs, est tout de même une contrainte… Comment convaincre l’investisseur retail ?

Avant d’investir l’épargnant doit bien avoir connaissance de tous les risques associés6. L’épargnant doit avoir connaissance de cette illiquidité. Elle est le nouveau prix à payer pour espérer obtenir du rendement. Il n’est plus possible aujourd’hui de servir des hauts rendements avec les actifs traditionnels. Au même titre que l’épargnant accepte l’illiquidité sur les FCPI, il faudra qu’il l’accepte sur les FCPR en Private Equity. Le challenge est possible. D’autant que les actifs réels peuvent permettre aux particuliers de donner du sens à leurs investissements, ils ont le sentiment d’investir dans du concret. Projets liés à la transition énergétique, financement d’infrastructures…il y a une vraie histoire à raconter ! Et cela permet à l’assureur de se conformer à la loi Pacte qui impose dans les contrats d’assurance-vie multi supports depuis le 1er juillet 2020 au moins un support UC labellisé en Investissement Socialement Responsable, solidaire ou climat. ’occasion de mettre en place une politique ESG ambitieuse…

Quelles solutions avez-vous développées pour « rassurer » les assureurs ?

Nous savons que les assureurs sont très vigilants sur les contraintes de liquidité des supports d’UC proposés à leurs clients. Nous avons donc fait le choix de construire pour eux des solutions UC sur des expertises et des sous-jacents que les compagnies d’assurance connaissent bien et maîtrisent, puisqu’elles les utilisent déjà depuis longtemps dans la gestion de leurs réserves : dette privée, immobilier et private equity. Pour ce dernier, les incitations récentes qui ont réduit le coût en capital de 49% à 39% du SCR7 constituent un bon signal, et nous avons choisi là encore de proposer des supports maîtrisés par les assureurs, à savoir les LBO en France. Sur l’immobilier, Amundi Immobilier est leader de la pierre papier en France8. Sur les infrastructures, nous venons de lancer l’un des tous premiers fonds éligible en tant qu’UC de transition énergétique investie directement dans des actifs réels (éolien, solaire).

Notre gamme, constituée de 3 classes d’actifs différentes bien maîtrisées, est d’ores et déjà plébiscitée sur le marché. Mais le succès des actifs réels alternatifs en UC nécessite un partenariat fort avec les assureurs. C’est pourquoi, avant même de définir des enveloppes, nous travaillons avec eux sur la conception et les indicateurs de risque de ces produits, qui ne peuvent pas être simplement « mis en rayon » mais nécessitent un véritable accompagnement.

Eric Wohleber, Responsable commercial des actifs réels et alternatifs d’AMUNDI AM

